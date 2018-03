Reseña: “Luces en el Cielo”, un juego de posibilidades.

La verdad es que su premisa es un tanto extraña, pero baste decir que tiene que ver con una pregunta que, estoy seguro, todos nos hacemos de cuando en cuando: ¿Qué habría pasado si…?

De que trata Luces en el cielo

Luces en el Cielo (Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?) gira en torno a una serie de reveses que se dan entre tres personajes: por un lado está Nazuna, una chica a quien el nuevo matrimonio de su madre llevará a vivir lejos; y, por otra parte, Norimichi y Yuusuke, dos amigos que pese a estar enamorados de Nazuna, no se han atrevido nunca a confesarle sus sentimientos.

La trama de Luces en el Cielo anuda el día en que habrá un festival de fuegos artificiales en el pueblo y mientras los chicos se preguntan cómo se ven éstos si se les mira de lado, Nazuna planea huir de su familia.

¿Estallan como una esfera? ¿Dispersan sus luces a la manera de un disco?

El hallazgo de un peculiar artefacto permitirá que ella y Norimichi experimenten una y otra vez este fatídico día, buscando cada uno un destino en el que puedan ser felices.

La idea de Luces en el Cielo, que por momentos recuerda a trabajos como The Girl who Leapt through Time, de Mamoru Hosoda o a Your Name, de Makoto Shinkai, es jugar con las posibilidades. A cada ¿qué habría pasado si…? le corresponde una alternativa, un mundo completamente diferente, trastornado por cada pequeña decisión. Así, la película se convierte en una colección de mundos posibles que, sin embargo, termina en un lugar incierto en el que todo es verdad al mismo tiempo.

No es ocioso reconocer que en algunos aspectos se trata de un trabajo sobresaliente. El oficio de Shaft en términos de animación destaca en muchos momentos de la película. Lo mismo sucede con el trabajo actoral de Suzu Hirose y Masaki Suda, que en ningún instante desluce. Pero de buenas actuaciones e imágenes fantásticas no puede vivir una película.

Visualmente hermosa pero con una historia frágil.

En mi opinión, sus puntos más frágiles están en su narrativa. Quitando los elementos fantásticos, la historia se reduce a la de una adolescente haciendo un gran (aunque comprensible) berrinche y un chico que ve en ello la oportunidad de acercarse a ella y ser, momentáneamente, su héroe. El elemento mágico, que introduce el juego de posibilidades, hace poco más que mostrarnos distintas alternativas, pero sin profundizar realmente en ninguna.

Lo mismo ocurre con sus personajes y desarrollo: les vemos correr de un lado a otro en el frenesí de la huída, pero sabemos poco sobre ellos y sobre lo que los mueve, dificultando, al menos para mí, cualquier identificación posible.

Luces en el Cielo fue dirigida por Nobuyuki Takeuchi (Akiyuki Shinbou aparece en los créditos como ‘director general’) y está basada en una película live-action del mismo nombre, que fue dirigida por Shunji Kawai. Esta nueva versión fue escrita por Hitoshi Oune, producida por el estudio Shaft y está nominada como Animación del Año en los premios de la Academia de Japón, que se celebrarán el próximo 2 de marzo. En Japón la cinta fue promocionada por TOHO como el “Your Name” del 2017, lo cuál provocó que mucha gente tuviera curiosidad de verla, pero al no cumplir con las expectativas la cinta terminó quedando muy corta en taquilla generando sólo 1.59 billones de yenes (14,914,200 USD) y siendo relegada al #17 de la Taquilla japonesa del 2017.

El tema musical ‘Uchiage Hanabi’ es una colaboración de DAOKO y Kenshi Yonezu, y como en su época dijeron algunos fanáticos del anime en Japón, lo mejor de esta cinta se puede apreciar en este video: