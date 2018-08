Manga | Reseña – Bungo Stray Dogs (volúmen 1)

De nuevo PANINI MANGA MÉXICO nos sigue presentando increíbles títulos, esta ocasión nos trae Bungo Stray Dogs, obra de de Kafka Asagiri (historia) y Sango Harukawa (arte), una serie que se estrenó en Enero y actualmente se publicaron 4 tomos; como siempre la calidad de impresión y materiales son increíbles, el tomo 1 tiene paginas a color y un epilogo narrado en forma de novela, muy divertido, sobre todo, diferente a otros títulos que hemos leído.

En Japón el manga vio la luz por primera vez en diciembre del 2012, actualmente sigue en publicación, a cargo de la revista Young Ace y desde entonces sigue acumulando grandes éxitos, como su versión animada que cuenta con un anime de 2 temporadas, disponible en Crunchyroll (24 episodios en total), el cual esta próximo a estrenar una tercera temporada, además de la película “Bungo Stray Dogs: Dead Apple” que acaba de presentarse en cines mexicanos por parte de Konnichiwa Festival, una novela grafica la cual sigue activa en Japón y por supuesto, una obra de teatro.

Aquí empieza la historia de Bungo Stray Dogs

El manga nos habla de Atsushi Nakajima, quien después de ser expulsado del orfanato donde vivía, se encuentra con Osamu Dazai quien es miembro de La Agencia Armada de Detectives mientras intentaba suicidarse, así Atsushi se ve envuelto en el caso del “Tigre-come-hombres” que investiga la agencia, esta se dedica a investigar casos relacionados con personas que tienen poderes sobre naturales, de este modo, comienza toda la misteriosa trama de Bungo Stray Dogs, donde se enfrentan a la Port Mafia para intentar frenar todos sus planes oscuros.

Yokohama esta llena de secretos, no solo los que involucran a personas con poderes sobre naturales, investigarlos es el trabajo principal de la agencia, pero no solo eso, si no que todos los detectives tienen sus propios secretos. Akutagawa, miembro de la Port Mafia quiere llevarse a Atsushi con el, ¿Que relación tiene la Port Mafia con la agencia? ¿Que otros secretos tiene la Agencia? Ve descubriendo todos los misterios en cada tomo.

A diferencia de muchas otras historias de personas con super poderes, uno de los aspectos originales del manga es que todos sus personajes están inspirados en escritores y autores de la vida real, y el nombre de sus super poderes hace referencia alguna de sus obras o sus frases mas representativas. En Bungo encontraras una historia llena de acción, misterio y muchos secretos, que te dejaran siempre con ganas de leer el siguiente tomo.

Esta historia esta llena de personajes muy atractivos, no solamente en el aspecto estético, si no su personalidad, superpoderes y hasta su fracción dentro la ciudad de Yokohama son muy llamativos, si eres de esas personas que ya vieron el anime, no te puedes quedar sin la oportunidad de empezar esta increíble colección, el manga es mucho mas gráfico y explícito que el anime, me sorprendí mucho al ver algunas de las escenas de acción, sin duda tiene muchos aspectos que solo podrás disfrutar en el manga, y que definitivamente, no veras en el anime.

