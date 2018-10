VG | Reseña – Naruto to Boruto Shinobi Striker

Con el paso de los años, hemos recibido una amplia variedad de videojuegos basados en la franquicia de Naruto y con el inminente “final” de su historia, el cierre en la serie de videojuegos “Ultimate Ninja Storm“, era de esperarse que Bandai Namco no se tomara mucho tiempo para traernos la primera entrega de transición a la nueva generación de ninjas con Boruto en el foco, y así es como llega Naruto to Boruto Shinobi Striker para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Si estas familiarizado con los juegos de la serie “Ultimate Ninja Storm”, lo primero que notaras es que este juego es muy distinto. Mientras que esta reciente serie se enfocaba en increíbles cinemáticas, un largo catálogo de diversos personajes y aún más diversas técnicas, este nuevo título se concentra principalmente en darte la libertad de escoger tu estilo de pelea y jutsus favoritos dentro de este universo, pero sin la necesidad de seguir la linea temporal de la serie.

De manera similar a Dragon Ball Xenoverse, una de las partes más valiosas en el ADN de Shinobi Striker es el creador de personajes, cumpliendo el sueño adolescente de muchos. La capacidad de crear a tu propio ninja empieza desde el darte la capacidad de escoger la aldea de la que provienes (aunque esto no hace ningún cambio real), escoger tu selección de vestuario con una selección de prendas basadas en muchos de los personajes icónicos de la serie, hasta escoger tus armas y técnicas especiales (jutsu), que aunque a primera instancia parece no tener mucha profundidad, tu selección de prendas puede ser vital para tu estilo de juego, pues estas vienen con habilidades individuales, como aumentar tu barra de vida, velocidad, potencia de ataques y mucho más.

El espacio principal del juego o “lobby” toma lugar en un espacio limitado de Konoha con contados puntos de interés y funciones muy especificas, como comprar accesorios, personalizar a tu personaje, entrar al modo 4 vs 4 y las “VR Missions”, entre otros, y todos presentados por un personaje clave de la serie.

La poca exploración dentro de este espacio se limita a buscar nuevos maestros, como Boruto, Gaara, Choji y más, que además de estar disponibles para cualquiera de los modos, también tienen un propósito similar a Xenoverse, estos te darán misiones para el modo VR y cada uno te dará una barra de progreso individual, cada uno con su set especifico de habilidades que tu personaje puede aprender, accesorios y más.

A diferencia de otros juegos de peleas que requieren de diversas combinaciones de combos, este simplifica los comandos a ataques ligeros, pesados, diversos proyectiles, dos técnicas especiales, un jutsu de substitución, una técnica final y un kunai con alambre. Este ultimo es la herramienta más versátil del juego pues funciona de manera similar a una telaraña de Spider-Man que te impulsa rápidamente hacia el punto de impacto del kunai, a esto se le pueden dar varios usos, especialmente para llegar rápido a tus objetivos cruzar entre estructuras, salvarte de caídas o hasta escapar de tus enemigos.

El combate 1 vs 1 se siente suficientemente fluido y dependiendo de la clase de tu personaje, funciona como un piedra, papel o tijera, explotando la eficiencia y desventaja de cada una de las 4 clases y sus técnicas. Desafortunadamente el combate es difícilmente balanceado pues conforme subes tu nivel, desbloqueas mejores técnicas y para un jugador nuevo, puede ser abrumador entrar a una partida con jugadores más avanzados y como la mayoría de los juegos de este estilo, si te encuentras con dos o más oponentes del equipo contrario, es muy probable que te derroten sin siquiera saber de donde te llegaron los ataques.

Habrá muchos momentos en los que en el tiempo que tardas en maniobrar la cámara ya habrás recibido los suficientes ataques como para estar en desventaja y te veas obligado a huir en lo que averiguas la dirección desde la que te atacan, esto se vuelve particularmente caótico en las “VR Missions” y los combates en donde hay más de 4 personajes o jugadores en un espacio.

Naruto to Boruto Shinobi Striker tiene dos modos principales, el “Ninja World League” y las “VR Missions”, este último arregla los problemas que podría tener el sentido de cruzar las lineas temporales, además de aprovechar la idea de que el tiempo en el que toma lugar la serie de Boruto ya esta muchos más avanzado en cuanto a tecnología, pues la mayoría de los personajes que aparecen están basados en sus versiones de Shippuden y gracias a “la realidad virtual”, puedes encontrarte, luchar con y contra estos personajes, así como visitar momentos vagamente familiares de la serie.

Las misiones tienen objetivos específicos que van desde buscar algo o a alguien, capturar un punto, defender una puerta, hasta vencer a algún personaje o jefe icónico de la serie como uno de los Jinchuriki, Susanoo o invocaciones. La mayoría de estás misiones toman los mismos mapas que el modo multijugador y más que revivir escenas exactas del anime, utilizan algunos diálogos que serán familiares para los fanáticos de la serie.

Cada una de estas esta disponible para jugar solo o desde uno a tres compañeros en linea, y dependiendo del objetivo, pueden variar en dificultad, algunas pueden llegar a ser demasiado rápidas y fáciles con un equipo completo y en contraste algunas pueden ser muy difíciles para un solo jugador.

Este es un modo particularmente cómodo para probar estrategias de equipo, probar las diferentes clases, armas y técnicas, pero esto en conjunto con la repetitividad de las misiones puede sentirse más que nada como un entrenamiento para el modo 4 vs 4.

El modo 4 vs 4 es el principal punto de venta para Shinobi Striker y aunque tiene un modo de “matchmaking” rápido, lo principal es el modo “Ninja World League” que utiliza leaderboards y un nivel de progreso basado en puntaje que obtienes ganando o perdiendo, que al final de un periodo especifico de días y dependiendo de que tantos puntos tengas, te dará una serie de premios que van desde desde crédito en el juego, hasta pergaminos para desbloquear accesorios.

De manera similar, el modo “Red & White” divide la base de jugadores a la mitad con temáticas distintas y dependiendo del puntaje que hagas por tu equipo, podrás obtener dinero, pergaminos y atuendos exclusivos con algunos adicionales en caso de que tu equipo se lleve la victoria, aunque es una lastima que no puedas escoger el equipo que más te guste.

Los 3 modos vienen con 4 alternativas que son versiones adaptadas de modos que conocemos de otros juegos como “captura la bandera”, “captura de base”, “Combate” (team deathmatch) y “batalla de barrera” que pone a un equipo en defensa de uno de los jefes y el otro intenta derrotarlo mientras que debe lidiar con el equipo contrario. Los 4 tipos de batalla serán seleccionados de manera aleatoria y esto es algo inteligente, pues cada uno te obliga a probar todas las clases y sus distintas técnicas para contrarrestar la estrategia de tu oponente dependiendo del tipo de batalla.

En el aspecto artístico, Shinobi Striker es uno de los videojuegos basados en un anime más detallados hasta ahora y aunque lamentablemente los niveles son pocos, el estudio se esforzó en que cada uno tuviera su propio estilo que cambia un poco la dinámica del juego. Los personajes se ven mejor que nunca y aunque tienen pequeños problemas para la sincronización de las voces (al menos en ingles y japonés) se agradece el detalle en traer a muchas de las voces originales de regreso con este juego.

Veredicto:

Aunque tiene en su ADN un poco de otros títulos, los mas notables siendo Dragon Ball Xenoverse, Destiny y Splatoon, Shinobi Striker es su propia experiencia más allá de esto en una idea tal vez no tan bien ejecutada pero que cumple con la idea que se presento desde su primer anuncio de traernos una experiencia más personal dentro del universo de Naruto que en poco tiempo puede convertirse en algo adictivo a pesar de sus puntos flojos.

El trabajo que hizo Soleil deja algunas cosas que desear pero nos deja en un buen camino para lo que puede ser la siguiente serie de juegos de la franquicia o spin-offs.