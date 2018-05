Reseña: “Nunca estarás a Salvo”

La semana pasada se estrenó en México una de las películas más interesantes en lo que va del 2018. “Nunca estarás a salvo” (You were never really there) una cinta basada en el libro del mismo nombre escrito por Jonathan Ames. La versión cinematográfica fue escrita y dirigida por Lynne Ramsay y es protagonizada por Joaquin Phoenix y Ekaterina Samsonov.

Cruda y oscuro thriller de Amazon Studios

“Nunca estarás a salvo” es thriller oscuro de Amazon Studios que tuvo su premiere en el Festival de Cannes del año pasado, dónde fue aclamada por la crítica y asistentes. La crítica la hizo acreedora a los premios de mejor guión para Ramsey y mejor actor para Phoenix.

La historia gira alrededor de Joe, un veterano de guerra con trastorno post traumático, que se gana la vida rescatando niñas que han caído en las redes del tráfico de blancas. Joe es un cruel justiciero que trabaja fuera del marco de la ley y que no se toca el corazón para acabar con sus enemigos. Todo cambia cuando un Senador de Nueva York lo contrata para rescatar a su hija de un burdel, este rescate le mostrará a Joe que hay gente muy poderosa involucrada en ese burdel.

“Nunca estarás a salvo” no es una cinta para todos, es violenta y cruda. No es una cinta de acción, tampoco es un thriller tradicional, puede ser pesada para algunos pero es sin lugar a dudas una de las mejores cintas de este año.

Si te gustan cintas como: Goodtime, A Walk Among the Tombstones o The Killing of Sacred Deer no dudes y disfrútala en el cine.