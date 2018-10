MANGA | RESEÑA – ORANGE (VOLUMEN #1)

Por que no queremos olvidarnos de una de las entregas más desgarradoras de Panini Manga, hoy te presentamos Orange, una historia de Takano Ichigo, contada en 5 tomos por Panini, quienes el año pasado termino su serialización en México, sin embargo, en 2017 se estreno en Japón un 6to tomo donde se incluye un final alternativo, esperamos también que pronto podamos verlo con Panini en México.

En esta serie de 5 reseñas, les contaremos un poco del avance en la historia, la ilustración y detalles que no puedes dejar pasar.

Antes Panini ya nos había sorprendido con la impecable calidad de sus presentaciones anteriores, con Orange no se queda atrás, la portada no pasa desapercibida, no solo por sus colores, si no por que se nota que fue hecha a mano antes de pasarse a producción, los tomos de la primera edición contaban con un separador que ahora paso a ser de colección.

¿Te arrepientes de algo que hiciste en el pasado?

Una mañana, Naho Takamiya recibe una carta de quien aparenta ser de ella 10 años en el futuro. En la carta revela una serie de eventos que se supone que tienen lugar ese día. Al principio, Naho piensa que es solo una broma; pero cuando la carta menciona al estudiante, Kakeru Naruse, quien termina transfiriéndose a su clase más tarde ese día, se ve obligada a creer en su contenido.

A medida que Naho continúa leyendo la carta, su futuro se menciona varias veces, incitandola a tomar las decisiones correctas a partir de ahora. De alguna manera, todos estos arrepentimientos y culpas parecen estar conectados con Kakeru, y con la carga de saber que el chico no estaría con ella y sus amigos en el futuro, Naho podrá tomar las decisiones perfectas que alterarán lo que parece ser ¿destino?…

Si ya conocías el trabajo de Takano Ichigo o incluso el anime, amaras el manga de Orange, la autora tiene ese increíble habilidad para que todos sus personajes al realmente logren transmitirte las emociones que están sintiendo, sus ojos son sumamente detallados y super expresivos (un detalle que realmente amo de esta autora), te apuesto que lograras tener una conexión emocional con ellos, y por supuesto, con la historia.

Un plus de los tomos de Orange, es que contiene una historia alternativa llamada “Astronauta Primaveral” que a palabras de la autora, “es una historia de un chico super guapo que pudiera hacer cualquier cosa, llena de cliches de un clásico shojo,” hecho al estilo de Takano Ichigo”.

El encore de un manga

La historia habla de Mami y Chiki, hermanas gemelas que a pesar de tener el mismo rostro, tienen personalidades completamente diferentes, Mami se la vive saliendo con cuanto chico se le confiesa, mientras que Chiki, prefiere tomarse el tiempo de conocer a los chicos, a pesar de que todos la dejan como plato de segunda mesa, cuando su hermana termina con sus novios, hasta que conocen a Yui Kawaragi, el chico mas popular de la escuela, quien parece tomar en cuenta a las gemelas, como 2 seres completamente diferentes.

Los 5 tomos del manga de Orange lo puedes conseguir en los distintos puntos Panini ubicados en la república, así como tiendas de autoservicio y en la tienda en línea de la editorial de manera individual o en modalidad de suscripción.