MANGA | RESEÑA – ORANGE (VOLUMEN #2)

Seguimos con el tomo 2 de Orange de Takano Ichigo presentado por Panini Manga, en una serie de 5 tomos. En esta serie de 5 reseñas, les contaremos un poco del avance en la historia, la ilustración y detalles que no puedes dejar pasar. Si aun no tienes tu colección de Orange, es momento de que corras a cualquier Panini Point y sigas esta historia junto con nosotros.

En el tomo anterior

Una mañana, Naho Takamiya recibe una carta de quien aparenta ser de ella 10 años en el futuro. En la carta revela una serie de eventos que se supone que tienen lugar ese día. Al principio, Naho piensa que es solo una broma; pero cuando la carta menciona al estudiante, Kakeru Naruse, quien termina transfiriéndose a su clase más tarde ese día, se ve obligada a creer en su contenido.

En el tomo 2

Durante el festival escolar, Naho se percata que su futuro empieza a cambiar, aunque hay recuerdos que en definitiva su yo del futuro quiere mantener, como aquella noche con fuegos artificiales.

Por otro lado, 10 años en el futuro los chicos descubren que la muerte de Kakeru no fue un accidente, si no que fue planeado por el mismo, por esto mismo, antes del festival de la ciudad de Matsumoto, Naho del futuro escribe en la carta que debe intentar hablar con Kakeru sobre su madre, y sobre sus remordimientos, para así, intentar salvarlo. Al final del tomo, Naho se entera que no solo ella ha recibido una carta del futuro, esto podrá aligerar su pesado encargo.

Astronauta primaveral

La historia habla de Mami y Chiki, hermanas gemelas que a pesar de tener el mismo rostro, tienen personalidades completamente diferentes, Mami se la vive saliendo con cuanto chico se le confiesa, mientras que Chiki, prefiere tomarse el tiempo de conocer a los chicos, a pesar de que todos la dejan como plato de segunda mesa, cuando su hermana termina con sus novios, hasta que conocen a Yui Kawaragi, el chico mas popular de la escuela, quien parece tomar en cuenta a las gemelas, como 2 seres completamente diferentes.

Esta divertida historia continua en el tomo 2 de Orange, esta vez nos presenta a 2 nuevos personajes. Después de que Mami decide terminar con Yui, Tasuaki, decide declararle sus sentimientos, pero lo hace con Chiki, por error, es asi como Natsuki Nanami llega a salvarla, quien inesperadamente es amigo de la infancia de Yui, así, la vida de estas gemelas comienza a ser mucho más divertida que antes.



Consigue tu colección

¿Ya habías visto el anime? o ¿Haz leído antes el trabajo de Takano Ichigo? entonces, sabrás de primera mano que los personajes de esta autora logran trasmitirte todos sus sentimientos haciendo una conexión emocional con ellos, logrando así ponerte en sus zapatos.

No te puedes perder esta increíble colección, los 5 tomos del manga de Orange lo puedes conseguir en los distintos puntos Panini ubicados en la república, así como tiendas de autoservicio y en la tienda en línea de la editorial de manera individual o en modalidad de suscripción con la que podrás recibir volumen tras volumen en la puerta de tu casa y a un precio especial.