Reseña Shape of Water y #1 de la Taquilla Mexicana

Shape of Water, la más reciente película de Guillermo del Toro, se colocó en el lugar #1 de Taquilla en México en su fin de semana de estreno. Con más de 1 millón de asistentes en el país y críticas positivas a diestra y siniestra, la historia fantástica y romántica entre Elise, una chica muda que trabaja en una base militar y una misteriosa criatura acuática inició su corrida comercial en México tras su exitosa presentación en el Festival Internacional del Cine de Morelia el pasado mes de Octubre.

Over 1 Million audience attendance in one weekend! https://t.co/TVP7V6cvoR — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 15, 2018

Shape of Water es una elegante y tierna historia de amor, una historia muy humana que si, ya hemos visto en diferentes ocasiones pero contada y plasmada con una increíble maestría por Guillermo del Toro quién logra hacer de esta historia una hermosa experiencia. La fotografía es impecable, con diversas tonalidades de Verdes, que en lo particular me recuerda a lo realizado en Grandes Esperanzas (1998) por Alfonso Cuarón.

Situada en la Guerra fría, una base militar americana le da la bienvenida a un misterioso monstruo proveniente de las profundidades del Amazonas. Mientras los científicos y militares lo ven como un animal, Elise logra hacer una conexión con este extraño, se comunica y se conocen mediante el lenguaje a señas. Cuando el experimento debe de llegar a su fin Elise se da cuenta que sólo ella puede y quiere salvarlo.

Shape of Water es la cinta más positiva de Del Toro, la cuál tiene más posibilidades de trascender al público en general por la sencillez y humanidad del tema dónde una vez más nos muestra que el peor monstruo es el ser humano.