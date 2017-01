Reseña: “Uchouten Kazoku” Una familia ejemplar

“Hay ocasiones en las que una gran despedida puede unir más a los que se quedan.”

¿Qué pasa tras la pérdida de alguien importante en la familia? ¿A qué se le culpa por la muerte de esa persona? ¿Te has puesto a pensar qué heredaste de ese familiar?

¿Te sientes culpable de alimentarte con comida de origen animal? No, este anime no defiende a los vegetarianos si es lo que creen; al contrario, te muestra una perspectiva muy interesante del por qué uno no debería sentirse mal por ser carnívoro; todo desde el punto de vista de los animales y los humanos.

Nombre: Uchouten Kazoku.

Año: 2013.

Capítulos: 13.

Estudio: P.A Works.

Novela: Tomihiko Morimi.

Géneros: Fantasía, Slice of Life.

Este anime se sitúa en un Kyoto donde viven los humanos, tanukis y tengus. La comunidad tanuki siempre tuvo un líder, Souchiro Shimogamo, quién fue la comida de los miembros de una sociedad de humanos conocidos como “El Club del viernes“, los cuales llevan a cabo un banquete anual donde el plato principal es el tanuki.

Yasaburo Shimogamo, tercer hijo de la familia, nunca está aburrido, pues se encarga de cuidar a un viejo tengo y pelear contra otros tanukis. Pero, poco a poco, irá descubriendo la verdad sobre la muerte de su padre.

TRAMA

La tragedia de la familia es el centro de toda la historia con la familia tanuki de cuatro hermanos y su madre.

Tras ver el primer capítulo, que me resultó muy raro, aburrido y pesado, nunca imaginé que se volvería tan interesante y emocionante hasta el punto de no dejar de verlo hasta terminarlo y llorar en varios capítulos. Cuando se empieza a unir todas las piezas del rompecabezas es que la historia cautiva.

No tiene acción, pero es interesante cómo un anime de este tipo desborde de emociones sin tener peleas y, mucho menos, fanservice como muchos han de pensar. Sus elementos de fantasía, el folclore japonés, un fantástico guión, personajes increíbles, desenlace conmovedor y la historia trágica familiar, son la combinación perfecta para disfrutarla con mucha intensidad y llegar al espectador de una manera muy emotiva.

PERSONAJES

Todos los miembros de la familia tienen su propio encanto. Los cuatro hermanos son totalmente diferentes en la personalidad y la forma en cómo afrontan la muerte de su padre, así como sus propios miedos y secretos.

A pesar de que el padre ya está muerto, nos encariñamos con los recuerdos que lo rodean en todos los capítulos con una lección que podemos aprender en cada uno de ellos.

Pero ahí no se terminan los personajes porque el anime cuenta con otros personajes como Benten, una chica interesante de la cual no sabemos casi nada; los primos y tío de la familia tanuki; Akadama, el viejo tengu; los miembros del Club del Viernes, los cuáles resultan muy interesantes. Todos ellos tienen una gran importancia dentro de la historia ya que todo está conectado.

ANIMACIÓN/DISEÑO

Cuando vi la animación, no creí que fuera trabajo de P.A Works ya que se aleja mucho de su propio estilo, lo cual lo hace original.

La escenografía, paleta de colores y la ambientación logra crear el mundo donde habitan los humanos, tanuki y tengus. El diseño de los tanukis son preciosos al igual que su forma humana, pero con la excepción de que no pude acostumbrarme muy bien a las orejas de los personajes.

MÚSICA

Conocí el opening “Uchouten Jinsen” de milktub por un top que vi hace mucho tiempo y fue de las cosas que me fascinaron de la serie; es un tema que no me cansó de escuchar por el ritmo y el significado que tiene. El ending “Qué Será, Será” de fhána es un tema tranquilo pero que cierra muy bien cada capítulo.

El OST es increíblemente hermoso, fue gracias a este se me desgarró el alma con los momentos más conmovedores y que me hicieron sacar muchas, pero muchas lágrimas con esas increíbles escenas.

Muchos mensajes y reflexiones son los que envuelven esta joya que, desafortunadamente, pasó desapercibida debido a muchos animes genéricos. Además de que pocas personas se han animado a verla por desinterés. Pero realmente la considero una de las mejores series que nos trajo el 2013 y entra en mi lista de animes favoritos.

Fue gracias a una recomendación que pude disfrutar intensamente de este anime a pesar de tener mis dudas en seguir viéndola después del primer capítulo donde no podía entender casi nada; fue hasta el segundo capítulo que comencé a entender la profundidad por la que iba esta increíble historia.

“Hay muchos tipos de despedidas. Algunas son tristes, y algunas son una bendición que nos quita un gran peso de encima; otras donde alguien que se despidió, regresa inesperadamente y avengonzado; algunas donde alguien se despide temporalmente para no volver en mucho tiempo. Y luego están las que son para siempre, verdaderas despedidas que sólo se hacen una vez en la vida.”