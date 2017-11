Reseña “Video Girl Ai”, romance virtual y algo más

“No dijeron ninguna palabra de despedida, pero el saber que sus lazos de amor serían eternos, llenaba sus corazones y se sentían las personas más felices del mundo.”

Esta vez les traigo la reseña de un manga noventero, que muchos pudimos tener en nuestras manos, y disfrutar gracias a Editorial Vid: Video Girl Ai. A pesar de que ya tiene sus años, si no han leído esta gran historia, es tiempo de que lo hagas.

¿Amable, noble y sin cero éxito con las chicas? Así es el protagonista de esta historia, Yota Moteuchi. Él está profundamente enamorado de Moemi y el único que lo sabe es su mejor amigo, Takashi. Para ayudarle a declararse, Takashi les prepara un encuentro a solas durante las vacaciones. Sin embargo, las cosas no salen como tenían planeado porque Yota se entera que ella está enamorada de su mejor amigo y, al final, Moemi es quién confiesa su amor, pero es rechazada de forma instantánea, directa y fría.

Mientras Yota camina hacia su casa, y sin importarle su corazón hecho pedazos, empieza a preocuparse de la tristeza que Moemi siente tras ser rechaza. Entonces, aparece, frente a él, un extraño videoclub llamado Gokuraku, donde sólo pueden entrar los que tienen Corazón puro. Estando adentro, decide alquilar un video erótico sobre una chica llamada Ai Amano. Al llegar a casa, reproduce el video; ella le dice que lo consolará y… la chica sale de la televisión.

Sin embargo, al haber reproducido la cinta en un video estropeado, el carácter de la chica ha cambiado un poco y en vez de ser sexy, dulce y tímida, es desvergonzada, alocada y muy extrovertida. Pero su misión de ayudar a que Yota consiga el amor seguirá en pie durante el año que esté con él.

Conforme va conociendo las cualidades de él, ella comienza a adquirir sentimientos, algo que ninguna Video Girl debe tener. ¿Qué consecuencias traerán ese fallo? Sólo el hecho de que el creador decida eliminar a Ai, así de simple.

Trama:

Nos encontramos con una historia que inicia con romance y un toque de comedia en los primeros tomos del manga; llega un momento en que podemos disfrutar grandes diálogos llenos de dramatismo y mucho sentimiento. Peleas entre Video Girls nos esperan más adelante de la trama y un sin fin de emociones que puede gustar a todo tipo de público por los múltiples géneros que maneja.

A pesar de tener muchos capítulos, ya al final se empiezan a hilar las miles tramas que se habían planteado durante muchos tomos atrás de una manera increíble. El final está a la altura de del manga y, en mi opinión personal, es uno de los finales que más me ha conmovido.

Personajes:

Un gran logro de personaje es Ai Amano. No es la mujer perfecta a la que nos ponen siempre en este tipo de género debido al VHS descompuesto de Yota, si no, nos muestran a una chica normal, de pechos planos, pésima cocinera, un poco vulgar y muy extrovertida; eso es lo que la hace uno de los mejores personajes.

Los demás personajes son importantes y muy bien aprovechados. A pesar de que Yota no cae muy bien al inicio, tiene su propio crecimiento a raíz de las relaciones amorosas que va teniendo, para darse cuenta, al final, de sus verdaderos sentimientos y, también, admitiendo sus errores.

Diseño:

Esto es algo que siempre ha resaltado de Katsura y que siempre admiraré de él, trabaja muy a fondo la expresividad de sus personajes hasta llegar al punto de transmitir, con la imagen, la sensación de que el personaje está a punto de llorar, o nos muestra un rostro lleno de felicidad de una forma maravillosa.

Sus diseños y sus obras siempre tienden a haber escenas de desnudos, pero lo describiría más como un arte ese tipo de trazos porque muestra un perfecto estilo estético que logra enamorar con cada detalle de la vestimenta y caracterización de los personajes.

Conclusión:

Es de mis mangas favoritos, lo confieso, porque tiene un poco de todo lo que me gusta: romance, drama, acción y comedia. Siempre me gustará el dibujo de Katsura y eso fue lo que me atrajo en un inicio; lo que más me gustó fue el desarrollo de la historia, la madurez de sus personajes y el final. Si eres de los que les gusta los líos amorosos, no puedes perderte este maravilloso manga.

Tiene 6 ovas basados en los primeros tomos del manga, pero no lo recomiendo tanto porque no logra abarcar las escenas más emocionantes del manga, ni tampoco nos muestran personajes muy esenciales de la historia que nos muestran más adelante, además de que el arte, en este manga, es algo que no se pueden perder.

Curiosidades:

Según declaraciones de Katsura, la idea original, por influencia de una película, era que la chica saliera de una revista porno con un “líquido” mágico, pero se decidió apostar por el vídeo, lo que proporcionaba también un trasfondo tecnológico que Katsura supo aprovechar.

Cuenta con una serie de 6 OVAs que abarca los 3 primeros tomos más o menos y no aparecen personajes esenciales como Nobuko y Natsumi .

y . También tiene un live action; se estrenó, en Japón, el 19 de julio de 1991.

Título: Video Girl Ai.

Autor: Masakazu Katsura.

Capítulos: 131.

Año: 1990.

Género: Shônen.

Publicación: Shônen Jump.