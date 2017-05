Reseña: Wonder Woman: La maravilla de DC en cine

Wonder Woman llega como una bocanada de aire fresco (y oxígeno) para el tan accidentado Universo Cinemático de DC Comics, después de las desastrozas películas Man of Steel, Batman vs Superman y Suicide Squad, todas las fichas estaban puestas en Wonder Woman, más aún después de se llevará los mejores momentos en Batman vs Superman. Desde que se dio a conocer el primer trailer, “Wonder Woman” creó grandes expectativas, afortunadamente el resultado final es sin lugar es una de las mejores cintas de super héroes y uno de los mejores resultados de DC en cine.

La cinta nos relata los orígenes de Wonder Woman y su transformación en el icónico personaje al mostrar diferentes facetas de la vida de Diana, hija de Hipólita la Reina de las Amazonas, quién toda su vida estuvo isolada en la paradisiaca y pacífica isla de Themyscira. Esta paz se termina cuando el Capitán Steve Trevor cae de un avión huyendo del ejercito alemán en el marco de la primer guerra mundial.

Lo mejor de la cinta es sin lugar a dudas el balance que tiene entre acción, humor y momentos de seriedad, un gran trabajo en equipo encabezado por la directora Patty Jenkins y una extraordinaria protagonista encarnada por Gal Gadot quién hace suyo al personaje y que tiene un dinamismo increíble para proyectar las diferentes facetas de la Mujer Maravilla desde la inocente amazona que no conoce el mundo de la humanidad hasta la feroz y honorable guerrera. Chris Pine por su lado encarna al carismático Capitán Steve Trevor quién también brilla por ser un personaje bastante humano y que encaja bastante bien con Diana en un encuentro entre dos mundos. La cinta no está exenta de críticas, tiene dos puntos débiles a mi punto de vista, el primero serían algunas secuencias de acción por el uso de CGI ya que las hace ver exageradas o simplemente falsas pero que al final del día no afectan a la historia en general, el segundo son los villanos de la película ya que ninguno de los que se presenta es excepcional o memorable, se queda corta la exploración de estos y al final terminan siendo bastante genéricos.

Calificación: ★★★★☆

Wonder Woman es una cinta entretenida, con un balance genial entre comedia y acción, divertida, fresca e inteligente, a veces cae en dos que tres clichés propios del género o escenas sumamente cursis pero en general es una de las mejores cintas de super héroes y sin lugar a dudas lo mejor que ha presentado DC desde la trilogía de Batman de Nolan.

Al final de la cinta nos quedamos con ganas de ver más así que ya no podemos esperar a volver a ver a Gal Gadot como la Mujer Maravilla en la Liga de la Justicia.