Dark Phoenix: El final de una era.

X-Men: Dark Phoenix llega como la conclusión a casi 20 años de cintas de los mutantes, a pesar de que esta no siempre fue la idea.

Originalmente Dark Phoenix, al igual que Apocalypse, estaba pensada como parte de y con la intención de dar pie a un universo expandido, pero fue durante su larga producción que esto paso a ser el capítulo final de la franquicia tras la adquisición de Fox por parte de Disney. Algo que probablemente fue una de las razones de que la película tuviera dos retrasos y que finalmente la forzó a tener una función que no debería.

La historia nos lleva a los 90’s con el mismo equipo de X-Men que vimos formarse al final de Apocalypse, ahora tratado como el equipo de superhéroes por excelencia en una sociedad en la que los mutantes son más aceptados, todo hasta que una misión espacial sale mal y el gobierno debe de acudir al equipo de mutantes. Es durante la misión que Jean Gray entra en contacto con una fuerza intergaláctica y que pone el escenario para el caos que se desencadenara durante la cinta.

Es a partir de este momento que se empieza a volver más evidente la disfunción del equipo y la causa por la cual pelean, con argumentos entre algunos de los miembros más veteranos, que cuestionan el propósito del equipo y hasta donde valen la pena los riesgos que toman, algo que se dispara cuando Jean empieza a perder el control y tiene repercusiones con los demás miembros.

Aquí es donde la trama nos introduce a una raza alienígena que esta en busca de dicho poder y que pasa sin pena ni gloria a ser la amenaza que la historia requiere para retar tanto a humanos como a mutantes. Esta misma nos presenta a la villana principal interpretada por Jessica Chastain, quien busca acercarse a Jean empatizando con su sufrimiento a mano de promesas de grandeza y redención, presentando un trasfondo pobre y flojo que no nos cuenta una verdadera historia y que al final se torna inconsecuente, pues a pesar de que hasta ahora este universo cinematográfico no había sido introducido de ninguna manera al espacio exterior y sus respectivos misterios, parece que a nadie le importa el hecho de tener una raza de malévolos alienígenas con intensiones desconocidas en su planeta.

El elenco solo puede ayudar tanto contra un guión

X-Men Dark Phoenix es el resultado de una historia con personajes que hemos visto crecer desde First Class, con actuaciones estelares por parte de James McAvoy como Professor X y Michael Fassbender como Magneto, tuvimos tiempo para observar como cambio la dinámica entre ellos con el paso de los años, algo que hasta cierto punto funcionaba por la separación de décadas que planteaban con consecuencias y nos ahorraba explicaciones para muchos de los cambios. Sin embargo, esto fue cambiando cuando finalmente llegaron algunos de los miembros más conocidos del equipo.

Fue hasta Apocalypse que pudimos conocer a las versiones jóvenes de personajes como Jean Gray, Cyclops, Storm y Nightcrawler, pero no tuvimos el suficiente tiempo para realmente conocer sus personalidades si no más sus interacciones entre ellos y con los veteranos, Raven, Beast y obviamente el Profesor. Algo que afecta en esta segunda vuelta, pues realmente no tenemos la oportunidad de conocerlos más allá de las capacidades actorales de quienes los interpretan.

La mayoría de los personajes nuevos no tienen un real propósito más allá de las secuencias de acción, fuera del personaje de Jessica Chestain que a pesar de que la actriz logra darle la poca personalidad que requiere el personaje, no logra trascender a una villana memorable en una cinta con un nivel emocional que esta muy por debajo de lo que podrían explotar del elenco, con una historia que se siente apresurada gracias al guión un tanto flojo que a pesar de tener un tono lo suficientemente oscuro, parece que simplemente no se le dio importancia a sus mayores fortalezas, así como las del material original.

¿Hace honor al título?

La cinta reinterpreta el arco de Dark Phoenix de una manera diferente y un tanto más fiel a los comics, pero el peso de ya haber visto la misma premisa en The Last Stand hace no tantos años, definitivamente afecta la expectativa de quien haya visto ambas, especialmente en la dimensión de los riesgos y consecuencias que tienen una escala mucho menor, además de ignorar completamente el despertar de la «Phoenix Force» en Jean Gray que vimos al final de Apocalypse.

Lamentablemente a pesar de que tiene su aportación a la historia y cuenta con interacciones y secuencias de acción lo suficientemente impactantes como para diferenciarse de la anterior interpretación de este arco, al ser una conclusión que sin duda se siente abrupta para la serie, esta no nos muestra mucho de lo que vendría (obviamente), pero tampoco nos conecta de ninguna forma con los hechos de películas que están más adelante en la cronología, como el cierre de Days of Future Past, Deadpool 1 y 2 o Logan, y esto es una verdadera lastima, pues tenemos al menos una década con un vacío argumental que nunca veremos.

Veredicto:

X-Men Dark Phoenix llega a cerrar una serie que aún tenía más por demostrarnos, con una trama que corre por partes, es una película que vale la pena para cerrar la historia, a pesar de que podría haber sido mejor contada.

Con impresionantes escenas de acción que demuestran lo que cada uno de los mutantes es capaz de lograr y un nueva interpretación del famoso arco de los comics, puede no tener la culminación que 20 años de películas merecía, que nos deja con un cierre sin propósito, pero es lo más apropiado que pudo ser en torno a sus condiciones como propiedad intelectual y la velocidad imparable que tienen las películas de este sub-genero en la actualidad.