Ride your Wave, de Masaaki Yuasa, es galardonada en Montreal

El Festival Internacional de Cine Fantasia, de la ciudad de Montreal dio a conocer que la película Ride Your Wave (Kimi to, Nami ni Noretara) de Masaaki Yuasa y Science SARU ganó el premio Axis: The Satoshi Kon Award for Excellence in Animation como mejor película de animación.

La película se estrenó en Japón el pasado 21 de junio. También obtuvo el premio como mejor película de animación en los Golden Goblet Awards del Festival Internacional de Cine de Shanghai.

La historia gira en torno a Hinako, una universitaria amante del surf que se muda a un pequeño pueblo junto al mar. Ahí conoce a Minato y entre ellos se desarrolla una historia de amor. Pero Minato pierde la vida en un accidente. Sin embargo, Hinako descubre que al cantar cierta canción, Minato reaparece en cualquier lugar acuoso, pero, ¿de verdad será posible que estén juntos de esá manera?

Masaaki Yuasa dirige Ride Your Wave después de su exitosa adaptación del clásico de Go Nagai, DEVILMAN, así como de sus cintas Lu over the Wall y The Night is Short, Walk on Girl. Reiko Yoshida se hizo cargo del guion. Yoshida trabajó con Yuasa en Lu over the Wall, pero también es conocida por Koe no Katachi y Liz and the Blue Bird.

Lo vimos en: ANN