Ruby Rose será Batwoman en el Arrowverse

¡Ruby Rose llega al Arrowverse!

La guapísima actriz y modelo australiana Ruby Rose quién hemos visto en Orange is the New Black, John Wick y Resident Evil ahora será parte del Arrowverse de The CW para interpretar a Kate Kane alias Batwoman. En diciembre aparecerá la actriz en el crossover anual del Arrowverse, este es un evento televisivo que mezcla las historias de las 4 series de The CW: Arrow, Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl.

La historia de Batwoman está basada en el cómic del 2006 donde Kate Kane es una socialité, que fue expulsada del ejército por ser abiertamente gay. Kate se inspira en Batman para luchar contra el crimen y también entabla una relación amorosa con la Detective Renée Montoya. En 2010 DC le dio su propio cómic a Batwoman.

El estreno de Batwoman para TV. está programado para el 2019.

Vía: DC Cómics.