Deep Silver ha anunciado que el próximo 10 de Mayo llegara al Nintendo Switch, Saints Row: The Third – The Full Package. Esta edición no solo cuenta con la experiencia completa y original del título originalmente lanzado en el 2011, si no que también incluye los 3 paquetes de DLC principal (Genkibowl VII, Gangstas in Space, The Trouble With Clones) y más de 30 piezas de objetos y accesorios.

Además de esto, por primera vez los jugadores tendrán la opción de jugar la campaña en multijugador local o bien probar el modo online con mucha más facilidad.