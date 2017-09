Se anuncia estreno de la película de “Mahouka” en México y Latinoamérica

Este año habrá más anime en las pantallas de cine de México y Latinoamerica, esta semana Konnichiwa Festival anunció a través de sus redes sociales que pronto llegará la Película de “The Irregular at the Magic High School: The Girl who Summons the Stars” la cuál se estrenó en cines japoneses el pasado 17 de Junio y en Estados Unidos el 29 de Julio. En Japón fue un éxito al estrenarse en sólo 59 cines y ocupar el 5to lugar en la taquilla nipona.

La película The Irregular at the Magic High School: The Girl who Summons the Stars es una secuela del anime del 2014, tanto el anime como la película están basadas en las novelas escritas por Tsutomu Sato. La cinta está dirigida por Risako Yoshida, con historia original de Sato y música de Taku Iwasaki. En la cinta repiten los actores Yuichi Nakamura como Tatsuya Shiba y Saori Hayami como Miyuki Shiba. El tema principal es “Speed Star” de Garnidelia.

