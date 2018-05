¡Segunda temporada de “Cobra Kai” anunciada!

El nuevo éxito de YouTube “Cobra Kai” el cuál consta de 10 episodios que nos regresan al mundo de “Karate Kid” pero 30 años después anunció el día de hoy la segunda temporada de esta serie para el 2019. La serie original de YouTube se lanzó el pasado 4 de Mayo y a la fecha el primer episodio obtuvo más de 20 millones de reproducciones.

Cobra Kai está protagonizado por William Zabka y Ralph Macchio quienes regresan para interpretar a Johnny Lawrence y a Daniel Larusso quienes 30 años después continúan con la rivalidad nacida de los eventos de la primer cinta de Karate Kid. Daniel Larusso es ahora un exitoso empresario, famoso y con una hermosa familia. Por otro lado Johnny se convirtió en un perdedor, sin familia, sin trabajo y sin aspiraciones. Johnny sigue frustrado por los eventos que ocurrieron en el Torneo de Karate de 1984.

Johnny es un antihéroe muy interesante, él nos cuenta su lado de la historia de Karate Kid, ya que ni Daniel era tan bueno ni Johnny tan malo. Por azares del destino, Johnny vuelve a abrir el Dojo de Cobra Kai y este evento enciende nuevamente la rivalidad entre Daniel y él.

