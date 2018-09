Series | Chilling Adventures of Sabrina ya tiene fecha y trailer

Netflix ha liberado las primeras imágenes y trailer para su adaptación de Chilling Adventures of Sabrina con Kiernan Shipka (Mad Men) como la nueva bruja adolescente pero con un tono mucho más oscuro al que recordamos, pues de acuerdo con el estudio, “la serie tomará un tono más oscuro con inspiraciones como Rosemary’s Baby y The Exorcist,” además de estar basada en la novela gráfica del mismo nombre.

Chilling Adventures of Sabrina tendrá una duración de 10 episodios en su primera temporada y Roberto Aguirre-Sacasa, quién escribió la serie Riverdale será el showrunner. Además, Kiernan estará acompañada de otros actores como Miranda Otto (Lord of the Rings), Lucy Davis (The Office), Ross Lynch (Status Update), Michelle Gomez (Green Wing), Jaz Sinclair (Paper Towns) y más, pero aunque en el transcurso de la historia algunos personajes te recuerden a la serie de los 90’s por sus nombres, no esperes que sean copias idénticas, pues mucho irá acorde a la atmósfera de la nueva serie.

De acuerdo con Netflix, “Sabrina se encuentra batallando para reconciliar su naturaleza dual -mitad bruja, mitad mortal- mientras lucha contra las siniestras fuerzas que la amenazan a ella, su familia y el mundo que los humanos habitan.”

La temporada completa llegará el próximo 26 de Octubre y ya puedes ver el primer trailer oficial:

Fuente: Netflix