La serie Seven Senses of the Re’Union revela imagen promocional

El comité de producción de la serie Seven Senses of the Re’Union (Shichisei no Subaru). Reveló la primer imagen promocinal de la serie. Que es una adaptación de las novelas del mismo nombre. La serie ya cuenta con una página web oficial en donde hay más detalles. Además de una cuenta en Twitter.

La serie se estrenará el próximo 5 de Julio en el canal TBS. Para luego llegar a los canales BS y BS-TBS. En Junio habrpa un programa especial en Nico Nico Live. Donde se presentará a los seiyus que participarán en la serie. Así como el primer video promocional.

Sinopsis – Seven Senses of the Re’Union

En el mundialmente popular juego MMORPG “Union”. Había un clan legendario llamado Subaru. Formado por amigos de una escuela primaria. Pero uno de los miembros, Asahi Kuga, muere en el mundo real al mismo tiempo que en el juego. Como resultado “Union” detiene su servicio y los miembros de Subaru se separan. Seis años después, Haruto Amuo ex-miembro de “Subaru” que ahora va a la preparatoria. Entra al juego Re’Union y se encuentra con su amiga de la infancia Asahi. Quien se supone murió hace 6 años. ¿Será un fantasma digial o algo más?

Lo vimos en: Crunchyroll