Shadow of the Tomb Raider, el cierre de la trilogía

El regreso de Tomb Raider y Lara Croft.

Este Octubre 2018 llegó la tercer parte de la nueva trilogía de Tomb Raider iniciada en el 2013. El anuncio de “Shadow of the Tomb Raider“ nos tomó por sorpresa ya que nadie esperaba este lanzamiento de manera tan repentina. En esta ocasión Lara Croft viajará a México y a Perú buscando una misteriosa daga, al tomar este artefacto Lara da inicio al mítico Apocalipsis Maya. Cómo se mezcló la cultura Inca y Maya es un misterio en si mismo.

Al mismo tiempo que Lara lucha contra el reloj para prevenir el fin del Mundo, será perseguida por Trinity. La misteriosa organización que ha estado acechando al mundo y a la cuál Lara se ha enfrentado en un par de veces. Como era de esperarse Trinity tiene un pasado entrelazado con la familia Croft más viejo de lo que imaginábamos.

Intentando detener el final del mundo.

El primer error de Shadow of the Tomb Raider es que en teoría nos enfrentamos al fin del mundo, lo malo es que salvo una o dos escenas de destrucción no se siente como tal, no hay urgencia por terminar las misiones o por desentrañar la trama. De la misma manera, de inicio tenemos una Lara que está completamente arrepentida de haber iniciado este cataclismo pero esto no se explora más allá de una escena, no vemos como la constante destrucción de poblados y la aniquilación de humanos le cobre factura a la mente de nuestra joven aventurera.

El juego también desaprovecha totalmente la historia dónde podría mostrarnos el salto a una nueva Lara Croft más madura. Se ve que esa era la intención de inicio pero falla la ejecución. La historia y desarrollo de personajes en general se queda en lo más básico. Al principio, la trama está un poquito lenta pero hacia la mitad del juego las cosas mejoran enormemente. Sólo que la segunda parte del juego es bastante frenética y llegarás al final a una velocidad vertiginosa. Lamentablemente el juego no propone mucho en comparación de los anteriores. Shadow tiene algunos trucos o habilidades que antes Lara no poseía pero no se siente como un gran cambio de las primeras dos entregas.

Salta, escala y repite.

Nuevamente Lara tendrá que escalar, investigar, descifrar acertijos, hacer tareas, recolectar artefactos y desarrollar sus habilidades. En esta entrega nos cambiaron los QTE por una especie de secuencias de escape dónde un paso en falso causará tu muerte segura. También pasarás mucho tiempo bajo el agua, a veces muriendo a manos de pirañas, otras por falta de oxígeno. Esta característica es entretenida la primera vez pero abusan de ella en múltiples ocasiones y en varias ocasiones se siente forzada.

Adicionalmente, algo que todos recordamos del primer juego de Tomb Raider fue lo realista que llegaba a ser. En comparación de otras entregas, en Shadow, Lara podrá escapar de un tsunami, un terremoto e incluso de un accidente aéreo sin arruinar su peinado, saltando distancias increíbles, escalando techos y más… aventándose unas secuencias más increíbles que las de la Roca en cualquiera de sus películas.

Un cierre débil para la trilogía.

Como un capítulo más a la franquicia “Shadow of the Tomb Raider” es un juego que termina siendo entretenido después de que le has invertido un par de horas, pero como capítulo final de esta ambiciosa trilogía la verdad es que se queda bastante corto. Este es el sentimiento que me dejó después de invertirle casi 30 horas al juego, y más porque es una oportunidad perdida, Shadow of the Tomb Raider tenía todo para ser un juego increíble pero a la hora de la hora es un juego al cuál le faltó atención al detalle.

Hasta la próxima aventura, Lara.