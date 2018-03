Japón tendrá un Shinkansen de Hello Kitty

Un Shinkansen de Hello Kitty legará a Japón

La compañía West Japan Railway (JR West) tendrá un Shinkansen de Hello Kitty. Estará disponible en verano en la Sanyo Shinkansen Line.

El tren Kodama, va a mostrar al personaje insignia de Sanryo Company. El shinkansen se va a formar de 8 carros de la serie 500. Y recorren la línea que conecta Osaka y Fukuoka.

Su diseño es inspirado por moño rojo de Hello Kitty. Que muestra el deseo de JR West de mejorar los lazos entre las regiones con servicios shinkansen en el oeste de Japón.

El carro No. 1 no tendrá asientos ya que va a ser acondicionado para vender artículos especiales. El carro No. 2 tendrá una decoración total con tema de Hello Kitty.

Lo vimos en: Japan Times