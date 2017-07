Shiori Teshirogi ilustra el manga de Justice League

La revista Champion Red de la Editorial Akita Shoten reveló esta semana que Shiori Teshirogi (Saint Seiya Lost Canvas) trabajará en “Justice League Origin: Wonder Woman” en la edición de Septiembre la cuál saldrá a la venta en Julio 19. La revista no especificó si será un one shot o una serie más larga pero está enlistado este trabajo como Projecto Especial el cual conmemorará el lanzamiento de la cinta Wonder Woman en Japón el 25 de Agosto.

Shiori Teshirogi partició hace poco en Batman and The Justice League.

Via: Comic Natali.