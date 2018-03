Shokugeki no Soma – San no Sara estrena video promocional

El regreso de Shokugeki no Soma San no Sara está muy cerca

La cuenta oficial en Twitter de la serie Shokugeki no Soma. Publicó un video promocional para la segunda parte de su tercera temporada: Shokugeki no Soma San no Sara. En el video se muestra que veremos el arco “Tōtsuki Ressha” (Tōtsuki Train) del manga.

Aquí la publicación de Twitter

Si no puedes ver el video, también tenemos el link de YouTube.

Esta segunda parte de la tercer temporada se estrena el próximo 8 de Abril.

La serie está disponible en el servicio de Crunchyroll.

Sinopsis

La historia se centra en la vida de Yukihira Souma, un estudiante de secundaria con el sueño de superar las habilidades culinarias de su padre. Un día, su padre decide cerrar el restaurante de la familia para marcharse a pulir sus habilidades en el extranjero. Antes de irse, inscribe a Soma en una escuela culinaria muy prestigiosa, de la cual menos del 10 % de sus estudiantes consigue graduarse. ¿Estará Soma a la altura de la escuela?

Lo vimos en: ANN