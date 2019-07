El corto ‘Soba he’ será proyectado junto con Tenki no Ko | #Anime

Se dio a conocer que partir del día de mañana, el corto animado Soba he será proyectado en las funciones de la nueva película de Makoto Shinkai, Tenki no Ko – Weathering with You en cines seleccionados. Ambos trabajos comparten, como tema central, el clima.

Soba he es un corto animado original realizado en conjunto por Marui Group, Toho y Orange, que estuvieron involucrados en la realización de Hōseki no Kuni. El cortometraje es dirigido por Toshimasa Ishii, quien trabajó en Mirai no Mirai con Mamoru Hosoda. Kensuke Ushio (Una Voz Silenciosa, Liz and the Blue Bird) está a cargo de la música.

Es la mágica historia de un regalo de cumpleaños que se ha extraviado, pero encuentra el camino de vuelta a casa.

El cortometraje se proyectará en las funciones de Tenki no Ko – Weathering with You desde el 19 de julio hasta el 25 del mismo mes. También puede verse en YouTube.

Tenki no Ko – Weathering with You se estrena el mismo día 19 de julio. En la página oficial, la historia se presenta con estas palabras:

“Quise ir hacia esa luz.”

El verano de su primer año de preparatoria. Hodaka salió de su casa en una isla remota y partió a Tokio.

Sin embargo, pronto cayó en la pobreza y la soledad, así que no tuvo más remedio que aceptar un trabajo como escritor en una sospechosa revista sobre ocultismo.

Como si fuera una señal para él, a partir de ese día no dejó de llover.

En un rincón de esta bulliciosa ciudad, Hodaka conoció a una chica.

Aun con ciertas circunstancias, ella y su hermano menor llevan una vida apacible. Pero ella tiene un poder extraño.

“Hey, mañana estará soleado.”

Poco a poco la lluvia cesó y una bella luz cayó sobre el paisaje.

Con sólo decir eso, el cielo se aclaró. Ese es su poder.

Lo vimos en Comic Natalie