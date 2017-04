Solo en Japón: El cosplay y el copyright

Muchos de nosotros creemos que el mero hecho de que un producto esté disponible en internet lo hace de dominio público y no tenemos que pagar por él, otros más seguramente pesarán que debido a sus recursos limitados están en pleno derecho de usar dicho material, pero como nos lo ha venido mostrando, Japón es un país en donde esto no aplica y todo se encuentra regulado por leyes y es que ¿Te has puesto a pensar que el cosplay podría estar violando los derechos de copyright?

Con motivo de la próxima celebración de Hallowen cientos de nipones harán su aparición en las calles con una gran variedad de atuendos, entre los que sin duda destacan los cosplay de las diferentes series animes del momento, es por ello que se ha cuestionado a Yuji Okuma, abogado de la Toranomon Law y la Oficina de Patentes, a través del sitio de preguntas y respuestas Oshiete! Goo si este tipo de prácticas no violentan los derechos de copyright; a lo cual respondió que sí, ya que infringía los derechos de reproducción (protegidos por el artículo 21 de la ley de copyright de Japón) y los derechos de adaptación (protegidos por el artículo 27).

Por otro lado el abogado admitió que la creación de vestimenta para uso propio se considera como “reproducción para uso personal y privado”, cosa que la ley permite, sin embargo, el confeccionar trajes para otras personas, dígase: amigos, familiares o un tercero, no califica en éste ámbito, por lo cual aconseja a los cosplayers que antes de realizar alguna caracterización se informen previamente de quien posee los derechos del personaje, aunque nuevamente acepto que el tratar de conseguir un permiso sería muy engorroso.

Si bien esto es algo de lo que seguramente no nos preocuparemos, hay que destacar que Japón es uno de los países en donde más control existe con respecto a la piratería y no se tientan el corazón para sancionar cualquier falta que se cometa.

Fuente: ANN