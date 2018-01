SoloEnJapón: AIMER es la nueva voz de Japan Airlines

La cantante AIMER quien ha interpretado temas para algunas series de anime como Kabaneri of the Iron Fortress y en días recientes Hana no Uta, tema principal de la película Fate/stay night Heaven’s Feel: I presage flower, (película que llegará a México y Latinoamérica gracias a Konnichiwa Festival) a partir del mes de Enero será la voz de Japan Airlines (JAL), gracias a su single ONE.

Japan Airlines (JAL) seleccionó el 13° sencillo de la cantante, como tema de la campaña para los Juegos Olímpicos de Invierno, que presentará imágenes de los equipos varonil y femenil de Curling.

El comercial de Japan Airlines se comenzará a transmitir el próximo 7 de Enero.

Via: Crunchyroll