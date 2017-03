SoloEnJapón | “Kitsune no mura” – La villa de los zorros.

Al norte de prefectura de Fukushima y poco antes de llegar a la gran ciudad de Sendai existe una lugar que muchas veces pasa desapercibida para los turistas, que en busca de llegar al extremo norte de Japón ignoran todos los atractivos que tiene la localidad de Shiroishi, “Kitsune no mura” o La villa de los zorros es uno de ellos.

“狐の村 – Kitsune no mura” (La villa de los zorros) es un área resguardada en la cual se puede convivir directamente con estas esponjosas criaturas en su habitad natural, pasear entre las diversas especies que habitan la zona, alimentarlos o tomarse fotos con ellos son las principales atracciones del lugar. La mejor época del año para visitar Kitsune no mura es sin duda en invierno, esto se debe a que el paisaje nevado en el cual contrasta el particular color naranja de los zorros es realmente increíble. Ademas solo cuando hay nieve se puede ver la peculiar forma de saltar de los zorros para cavar o desenterrar cosas (Y créeme, es algo que quieres ver).

El lugar también cuenta con una tienda en la cual puedes adquirir souvenirs o bien, descansar y calentarte de tu paseo en la nieve con un tazón de fideos, oden o cualquier otra opción de su menú.

Para llegar desde Tokio a este hermoso lugar debes abordar la linea de shinkanzen de Tohoku hasta la estación Shiroishi Zao, desde este punto se debe tomar taxi ya que no hay otro transporte para llegar a la villa. Kitsune no mura cuenta con dos horarios basados en la época del año, en invierno esta abierto desde las 9:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m. o hasta las 6:00 p.m. el resto del año. El costo del boleto de acceso es de solo 1000 yenes aunque también existe un descuento si se visita en grupos.

Si viajas en shinkanzen hacia Sendai, Aomori, Hakodate o a cualquier lugar al norte de Japón no debes perderte este extraordinario lugar, sin duda será una experiencia que contarás con gusto a todos tus amigos.