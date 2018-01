SóloEnJapon Shonen Jump tendrá exhibición de clásicos de los 90’s

Si tus animes favoritos son los clásicos como Dragon Ball, Rurouni Kenshin, Slam Dunk entre otros, la editorial Shonen Jump tendrá una exhibición de los títulos más populares de los 90’s para celebrar el 50 Aniversario de la revista Weekly Shonen Jump, siguiendo la exhibición de los 80’s: The Start of the Legend- la cuál se llevó a cabo de Julio a Octubre 2017, esta se centrará en títulos de los 90’s como Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Yu Yu Hakusho entre otros, el nombre oficial de esta exhibición es: “Vol. 2 -The ’90s: A Historical 6.53 Million Copies in Circulation-“ y se llevará a cabo en el Mori Art Center en el barrio de Roppongi en Tokyo, el título hace referencia al número de copias de la publicación #3 y #4 de 1995, el más alto en la hitoria de Weekly Shonen Jump.

La entrada para esta exhibición es de ¥2,000 ($400 mxn aproximadamente) y de acuerdo al sitio web, esta constará de 8 secciones las cuáles contendrán bocetos originales, espacios interactivos y más, además de una tienda con mercancía original.

“Vol. 2 -The ’90s: A Historical 6.53 Million Copies in Circulation-“ estará disponible a partir del 19 de Marzo al 17 de Junio, los tickets están a la venta en lo 7-Eleven de Japón. Más información en el sitio oficial: shonenjump-ten.com/english.html