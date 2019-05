SONIC retrasa su fecha de estreno | #Cine

Hace unos días pudimos ver el primer trailer de la película SONIC y la respuesta del público en general fue de desaprobación.

Hace unas horas a través de su cuenta en Twitter, Jeff Fowler, dió a conocer la nueva fecha de estreno de la cinta, misma que se da por los cambios que harán por las innumerables críticas al trailer.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76

— Jeff Fowler (@fowltown) May 24, 2019