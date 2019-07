Sora no Aosa o Shiru Hito yo estrena trailer y tema musical | #Anime

La página oficial de la película animada Sora no Aosa o Shiru Hito (Her Blue Sky), historia original del equipo creativo Super Peace Busters, lanzó un nuevo trailer.

En el video podemos escuchar el tema principal de la película «Sora no Aosa o Shiru Hito yo» interpretada por Aimyon; el sitió también mostró una nueva imagen promocional de la película (arriba).

Sinopsis

La historia de sitúa en un pueblo rodeado de montañas. Seguimos a Aoi Aioi una chica que cursa el segundo año de preparatoria y desea dedicar su vida a la músca, Akane su hermana mayo, Shinosuke el ex novio de su hermana, que además es guitarrista y Shinno – quien en realidad es Shinnosuke que viene de 13 años en el futuro, y que primero viajo al pasado para encontrarse con ellos en el presente.

La padres de Aoi y Akane murieron 13 años atras y eso dió fin al deseo de de Akane de ir a Tokyo junto a Shinnosuke para hacerse cargo de Aoi. Desde entonces Aoi, se siente culpable con su hermana mayor. Un día Aoi es invitada a participar en un festival musical en un acto junto a una famosa cantante de enka llamada Dankichi. Al mismo tiempo, Shinnosuke regresa al puebo en donde viven Aoi y Akane después de mucho tiempo de haberse ido, y al parecer Aoi se enamora de él.

Un equipo con experiencia en hacernos llorar

En esta película original, participan los productores Hiroyuki Shimizu (anohana, The Anthem of the Heart) y Genki Kawamura (your name, Mirai), además de Tatsuyuki Nagai director de AnoHana y Mari Okada (Maquia) estuvo a cargo del guión.

Los seiyus que participarán en la película son (de izquierda a derecha):

Shion Wakayama como Aoi Aioi

como Aoi Aioi Riho Yoshioka como Akane Aioi

como Akane Aioi Ryō Yoshizawa como Shinnosuke Kanomura/Shinnosuke Shinno

como Shinnosuke Kanomura/Shinnosuke Shinno Ken Matsudaira como Dankichi Nitobe

