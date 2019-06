Sora no Aosa o Shiru Hito yo – primeros detalles de la película | #Anime

La página oficial de la película Sora no Aosa o Shiru Hito yo (Her Blue Sky) reveló detalles del cast que participará en la película.

Los seiyus que participarán en la película son (de izquierda a derecha):

Shion Wakayama como Aoi Aioi

como Aoi Aioi Riho Yoshioka como Akane Aioi

como Akane Aioi Ryō Yoshizawa como Shinnosuke Kanomura/Shinnosuke Shinno

como Shinnosuke Kanomura/Shinnosuke Shinno Ken Matsudaira como Dankichi Nitobe

Además de que ya tenemos una sinopsis de la misma.

La historia de sitúa en un pueblo rodeado de montañas. Seguimos a Aoi Aioi una chica que cursa el segundo año de preparatoria y desea dedicar su vida a la músca, Akane su hermana mayo, Shinosuke el ex novio de su hermana, que además es guitarrista y Shinno – quien en realidad es Shinnosuke que viene de 13 años en el futuro, y que primero viajo al pasado para encontrarse con ellos en el presente.

La padres de Aoi y Akane murieron 13 años atras y eso dió fin al deseo de de Akane de ir a Tokyo junto a Shinnosuke para hacerse cargo de Aoi. Desde entonces Aoi, se siente culpable con su hermana mayor. Un día Aoi es invitada a participar en un festival musical en un acto junto a una famosa cantante de enka llamada Dankichi. Al mismo tiempo, Shinnosuke regresa al puebo en donde viven Aoi y Akane después de mucho tiempo de haberse ido, y al parecer Aoi se enamora de él.

En esta película original, participan los productores Hiroyuki Shimizu (anohana, The Anthem of the Heart) y Genki Kawamura (your name, Mirai), además de Tatsuyuki Nagai director de AnoHana y Mari Okada (Maquia) estuvo a cargo del guión.

Lo vimos en: ANN