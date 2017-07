Stream: Death Note de NETFLIX se estrenará en la San Diego Comic-Con 2017

San Diego Comic-Con International anunció el día de ayer, que la adaptación a live action de Death Note, producida por NETFLIX, y que esta basada en el manga creado por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata tendrá un proyección dentro del evento, donde estará presente parte del staff y cast de la película, para una sesión de preguntas y respuestas.

La función se realizará en el Horton Grand Theater a las 10 de la noche, tiendo actividades donde habrá algunos regalos a partir de las 9 de la noche.

Check out at the @netflix Sneak Peek! #SDCC2017 It's at the Horton Grand Theater! Check the updated program schedule for more info! pic.twitter.com/vuRgE0GLCb

— San Diego Comic-Con (@Comic_Con) July 18, 2017