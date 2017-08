Stream: El live-action de Death Note podría tener una secuela

Recientemente en una entrevista el director Adam Wingard mencionó que dejó la historia de Death Note abierta para una secuela, mencionando que al venderle la idea a Netflix lo hizo para que funcionara como dos o incluso tres películas, sin embargo dado que las secuelas nunca son una garantía, diseñó esta primera entrega para que funcionara como una historia individual.

Respecto al tema de una posible secuela, el director de este live-action mencionó lo siguiente:

Al final del día hay muchos lugares a los cuales podríamos llevar a Light. En última instancia, la serie es algo así como la presentación del personaje. Esto es una especie de principio o de origen de él. Definitivamente hay un montón de lugares a dónde ir desde aquí y sabemos a muy grandes rasgos a donde lo llevaríamos. Esperemos que la gente lo vea y que Netflix acepte una secuela. Definitivamente están listos para hacerlo. Sólo necesitan que las personas vean la película.

La versión americana de Death Note se estrenó en Netflix el pasado fin de semana y ha recibido muy malos comentarios por parte de los fans, y los pocos comentarios positivos son respecto a las actuaciones de Willem Dafoe como Ryuk y Keith Stanfield como L. Si no la haz visto no te vamos a dar spoilers, pero solo diremos que no la veas con expectativas muy altas.

