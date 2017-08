Streaming Daisuki anuncia el cierre del servicio

Anime Consortium Japan anunció que Daisuki cerrará su servicio en Octubre dejando solamente disponible Dragon Ball Super. La aplicación dejará de funcionar el 2 de Octubre mientras que sus redes sociales terminaran el 15 de Diciembre. A los usuarios Premium ya no se les han hecho cargos desde el 30 de Junio y el servicio permanecerá funcional hasta el 31 de Octubre.

Daisuki nació como una iniciativa de varios estudios de Japón en el 2013, entre ellos se encontraban Aniplex, Sunrise, Toei Animation, TMS Entertainment, Nihon Ad Systems, Dentsu y Asatsu-DK. De inicio parecía que sería la solución a la piratería y a los centenares de sitios ilegales y se pensó que por primera vez habría un tipo de unidad para que los animes de Japón llegaran a occidente de una manera más sencilla, también se llegó a creer que sería el final de otros servicios como Cruchyroll o Hulu, la idea detrás de Daisuki era tener un servicio de streaming abierto para todo el mundo, sin lugar a dudas fue una meta ambiciosa que se planteó muy tímidamente, de inicio el proyecto se levantó con $2,000,000 USD.

El año siguiente Daisuki Inc, fue reemplazado por el Anime Consortium Japan (ACJ), dónde se incrementaron el número de accionistas y empresas involucradas en el proyecto: Bandai Namco, Asatsu-DK, Aniplex, Cool Japan Fund, Toei Animation, Sunrise, TMS Entertainment, Nihon Ad Systems, Dentsu Inc, Kodansha, Shueisha, Shogakukan, Kadokawa, Bushiroad Inc y Good Smile Company. Al consolidar el ACJ se le invirtieron más de $9,000,000 USD al servicio principalmente de parte de la iniciativa Cool Japan. Posteriormente Bandai Namco se volvió el socio mayoritario de la iniciativa, la cuál terminará el 31 de Octubre de acuerdo con un comunicado proporcionado por Daisuki.

Algunos de los títulos que fueron parte del Daisuki fueron: Saint Seiya: Soul of Gold, Mobile Suit Gundam, Granblue Fantasy, Eromanga Sensei, Sword Art Online, Puella Magi Madoka Magica, Prince of Tennis y Lupin III entre otras.

¿Qué pasó con Daisuki?

¿En donde falló?

¿Como fue que la primer gran iniciativa de los mayores estudios y editoriales de Japón fracasó tan estrepitosamente?

A título personal considero que una de las primeras y evidentes fallas de la iniciativa fue que su lanzamiento fue muy tibio, poca inversión y pocas series cada temporada, mismas que estaban disponibles en otros servicios como Crunchyroll, Hulu o Funimation lo cuál inmediatamente no le otorgaba ninguna ventaja real para hacer que los usuarios de dichas plataformas hicieran el cambio.

El vicio de la piratería por parte de los fans tampoco ayudó, si bien Daisuki se presentó como la alternativa gratuita a Crunchyroll, esto no se veía como algo sostenible a mediano plazo. Los sitios piratas lo pueden hacer porque 1) No pagan licencias ni regalías 2) Alojan los videos en servidores externos o plataformas externas. 3) No tienen gastos de personal ya que la mayoría del contenido lo roban de Crunchyroll, Funimation, Hulu u otros servicios legales.

Daisuki poco después tuvo que añadir a su modalidad de gratuita, el modo Premium, el cuál no logró despegar ya que al tener muy pocas series y muy pocas exclusivas lo hacían poco atractivo a lado de sus competidores, más estando casi al mismo precio de estos. Las pocas series exclusivas que manejaba al ser robadas y copiadas a cientos de sitios ilegales, le quitaron la oportunidad de posicionarse con estas.

Daisuki lo intentó continuamente en Estados Unidos y en algunos otros países con presencia de marca en varias convenciones y eventos pero estos esfuerzos se veían extraños ya que a veces parecía más promocionar su Tienda Online o ser el sponsor de X o Y evento que en invertir en más títulos de su catálogo o en mejorar la plataforma existente.

Finalmente se notó el desconocimiento del mercado occidental, Daisuki al ser japonés se manejó como una empresa japonesa y nunca terminó de decidir bien cuál era su mercado meta ni su función, al final terminó siendo una plataforma y un servicio poco atractivo entre los ya existentes por lo cuál no sorprende la noticia de su cierre.