Streaming: Daisuki será absorbido por consorcio japonés.

El día de ayer Bandai Namco Holding inc, Asatsu-DK inc y Aniplex Inc anunciaron que establecerán un consorcio llamado “Anime Consortium Japan, Inc” para desarrollar una nueva plataforma de streaming de anime simulcast y venta de mercancía para el mercado exterior. La empresa se lanzará el 7 de Noviembre y se espera que esté en completa operación en Abril del 2015, el catálogo tendrá animes nuevos y viejos en diferentes idiomas. Este proyecto absorberá a Daisuki Inc y será fondeado por la iniciativa Cool Japan la cuál invertirá 9 millones de dólares en el proyecto.

Otros accionistas de Anime Consortium Japan son Toei Animation, Sunrise, TMS Entertainment, Nihod Ad Systems, Dentsu. El presidente de Bandai Namco Games, Shin Unozawa será el representante de ACJ. Cuando comenzó Daisuki en Mayo del 2013 el proyecto contó con 2 millones de dólares será interesante ver si las productoras japonesas ofrecerán un servicio que supere a lo servicios de streaming como Netflix o Crunchyroll o si quedará como otro intento fondeado por el gobierno japonés. Posiblemente esta es otra acción que refleja el interés que tienen las empresas por volver a entrar a los mercados extranjeros, pero ahora sin intermediarios extranjeros como lo es Netflix, Hulu o Crunchyroll.

Vía: ANN.