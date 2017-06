Streaming: Netflix cancela la serie original “Sense8”

Netflix acaba de anunciar la cancelación de la serie original Sense8 después de dos temporadas, el drama de ciencia ficción creado por las hermanas Wachowski, comenzó a ganar tracción el año pasado al presentar una trama novedosa y atrevida, la cuál fue filmada en 13 países e incluyó un cast bastante diverso tanto en personajes como en la sexualidad de estos.

Cindy Holland, la Vice Presidenta de Contenido original mencionó:

“Después de 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia del grupo de los Sense8 ha llegado a su fin.

Es todo lo que nosotros y los fans soñamos, atrevida, emocional, impactante, increíble y inolvidable, nunca había existido un show tan global y diverso con un cast y staff tan internacional, la cuál sólo puede reflejarse por la comunidad de fans tan apasionados que existe alrededor del mundo. Agradecemos a Lana, Lilly, Joe y Grant por su visión y a todo el cast por su trabajo y compromiso.”

La decisión de cancelar Sense8 viene después de la cancelación de The Get Down, otro proyecto muy ambicioso del gigante de streaming. El movimiento nos muestra que Netflix está moviendo su negocio agresivamente a series originales que generen una audiencia masiva, la época de Marco Polo y Hemlock Grove dónde Netflix seguía apoyando proyectos no tan redituables ha terminado.

Sense8 se centraba en 8 extraños alrededor del mundo que empiezan a verse entrelazados y a experimentar las sensaciones de los demás, el porqué les sucede esto es uno de los misterios que quieren descubrir así como el peligro que corren. El cast estaba integrado por Aml Ameen, Doona Bae, Jamie Clayton, Tina Desai, Tuppence Middleton, Max Riemelt, Miguel Angel Silvestre y Brian J. Smith.