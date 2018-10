Anime | Studio BONES cumple 20 años

Studio BONES, quienes son responsables de series como My Hero Academia, Bungo Stray Dogs o Noragami entre muchas otras, cumple su 20 aniversario el próximo 28 de Octubre, y para celebrarlo realzará una exhibición de sus trabajos.

El evento se realizará en 2 partes en el Tokyo Anime Center en la DNP Plaza, del 26 de Octubre al 12 de Noviembre y luego del 14 a 25 de Noviembre.

“Bones 20th Anniversary Art Exhibition” mostrará material de las 21 series en las que han estado totalmente involucrados, y se mostrarán materiales diferentes entre un ciclo y otro de la exhibición; durante la primer muestra podremos ver material de las series: Clockwork Fighters Hiwou’s War, RahXephon, Wolf’s Rain, Fullmetal Alchemist, Eureka Seven, Jyu-Oh-Sei, Ghost Slayers Ayashi, Darker than Black, Sword of the Stranger, Soul Eater y Fullmetal Alchemist: Brotherhood. Mientras que la segunda parte de la muestra disfrutaremos de material de las series: Heroman, Star Driver, Noragami, Space Dandy, Show By Rock!!, Blood Blockade Battlefront, Mob Psycho 100, Bungo Stray Dogs, My Hero Academia y Hisone to Masotan.

Los objetos que podremos ver son: pósters, material de diseño, bocetos de animación, cortes de escenas así como ilustraciones especiales realizadas para este evento.

