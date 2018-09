VG | Mink, el desarrollador de juegos para adultos dice adiós

Toshihiro Abiru, director de la empresa Mink, anunció que la compañía cerrará después de que se publique su último trabajo. Señaló que ya pasó su época y que estaría feliz si las personas consideran a la empresa como una de las pioneras en la industria.

Mink comenzó a desarrollar juegos en 1993 con el título ‘Wonpara Wars‘, pero es mejor conocida por el juego ‘Yakin Byoutou‘ (Night Shift Nurses), el cual inspiró varios títulos de anime para adultos como Lingeries, Utsukushiki Emono-tachi no Gakuen, Masho no Kao y Tsubaki-iro no Prigione.

Fuente: ANN