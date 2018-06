Anime | Studio TRIGGER revela un nuevo anime original

La cuenta oficial en Twitter de Studio TRIGGER reveló el logo de Promare, la nueva serie original de anime, que realizará en colaboración con XFlag (MonsterStrike).

En el tuit mencionan que igual que las series Gurren Lagan y KILL la KILL, PROMARE será la 3er serie producida por Hiroyuki Imaishi junto a Kazuki Nakashima.

We have officially revealed PROMARE's title logo!

Following Gurren Lagann and KILL la KILL, PROMARE will be the 3rd title to be produced by Imaishi and Nakashima.

Please look forward for soon to be announced updates! #TRIGGER #PROMARE #kill_la_kill #GurrenLagann #AX2018 pic.twitter.com/4SGpZj9885

