Los Super Campeones regresan este 2018

Vivimos en una época donde todo lo nostálgico regresa y nos invaden diferentes sentimientos; esta ocasión fue de Captain Tsubasa (Super Campeones). El anime más popular sobre fútbol regresara con proyecciones en cine y más tarde en la televisión mexicana.

Las proyecciones por capítulos en el cine pueden ser bastante pesadas y más si no tienes 10 años, aunque podría ser un buen momento para compartir con tus hijos, si es que tienes. Algo que debemos señalar es que estas proyecciones solo constarán de los primeros 4 episodios de la serie, para levantar el hype y atraer a viejos y nuevos fans a su transmisión en TV.

A diferencia del remake que vimos en el 2001, esta ocasión, nos contaran toda la historia, desde el comienzo de Tsubasa Ozora (Oliver Atom) en el fútbol, tal como la serie original de 1893. Por ese lado puede ser un buen momento para iniciar a un niño en este increíble mundo del anime y de Captain Tsubasa. Sin embargo para los fans que ya conocemos la serie, y el remake, puede resultar algo tedioso y aburrido, ver una historia que ya conocemos y que no ofrece nada nuevo, aparte de la animación.

Super Campeones – Opening 1983

Super campeones – Opening 2001

El doblaje esta lleno de nuevas caras, como fan del doblaje Mexicano, sin duda, debieron incluir a más personajes con voces particulares o del cast original (tal como Ricardo Tejeda, que me pareció una excelente elección). Otra cosa es que parece que no conoces a ningún personaje, mantener los nombres originales japoneses pierde un poco la emoción que nos traía el que una vieja serie regresara a la televisión Mexicana, pero me gusta pensar que es para atraer a un nuevo fandom.

Super campeones – Opening 2018