VG | Pokémon ya tendrá una edición de Switch

Desde el lanzamiento del “Switch” el año pasado, la gran N ha introducido una corta selección de ediciones limitadas y es el turno de Pokémon Let’s Go con una de las ediciones más detalladas hasta ahora.

La consola incluirá una copia ya sea de Let’s Go Pikachu o Let’s Go Eevee y un Poke Ball Plus y una consola Nintendo Switch con diseño especial en la parte trasera, Joy-cons con los colores de ambos protagonistas y un dock especial con diseños de ambos.

Esta es la primera vez que recibiremos controles de estos colores, un dock con algún diseño extra por lo que esta edición será realmente especial a comparación de las anteriores.

Ambos paquetes llegaran el próximo 16 de Noviembre alrededor del mundo junto al lanzamiento de Pokémon Let’s Go Pikachu / Eevee.

Además de esto, durante el más reciente Nintendo Direct, la compañía demostró un poco más de gameplay para ambos juego demostrando las habilidades de ambos protagonistas y como harán uso de las habilidades secretas y algunos movimientos especiales que solo Pikachu y Eevee pueden aprender.

Fuente: Pokémon Company