Sword Art Online Alicization contará toda la historia de la novela ligera

Sword Art Online Alicization está muy cerca

Kazuma Miki, editor de la novela ligera y productor de la serie Sword Art Online. Dijo que la serie animada Sword Art Online Alicization cubrirá todo el arco Alicization. Ésto sucedió durante un fan meeting de Sword Art Online. En la presentación”SAO and GGO New Anime and Original Work Stage”. Hay que señalar que no mencionó la duración que tendrá la serie.

Para Sword Art Online Alicization. Regresan los seiyus Yoshitsugu Matsuoka como Kirito y Haruka Tomatsu como Asuna. Además de Ai Kayano en el papel de Alice y Nobunaga Shimazaki como Eugeo. El arco Alicization abarca los volúmenes del 9 al 18 de la novela ligera original.

Sword Art Online tiene 2 adaptaciones animadas, una OVA (disponibles en Crunchyroll) y una película. además de contar con varias adaptaciones en manga, videojuegos y demostraciones de realidad virtual. Incluso hay planes de una serie live action que será distribuida por Netflix.

Sword Art Online – Sinopsis (anime)

En un futuro cercano, un Virtual Reality Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (VRMMORPG) llamado Sword Art Online permite que los jugadores se introduzcan en el juego directamente mediante el uso del Nerve Gear, un casco que les sumerge por completo.

Al final de la película Sword Art Online: Ordinal Scale se pudo leer la leyenda “SAO will return”. Anuncio evidente de una nueva serie y que desato el hype entre los fans.

Lo vimos en: ANN