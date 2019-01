La edición completa de Sword Art Online: Fatal Bullet ya se encuentra disponible en America para todos los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC de manera digital.

Entra al mundo de Gun Gale con Kirito, Shion y otros icónicos personajes de Sword Art Online: Fatal Bullet en esta edición que contiene el más reciente paquete de DLC titulado “Dissonance of the Nexus” además de “Ambush of the Imposters”, “Betrayal of Comrades”, y “Collapse of Balance”, y experimenta todo lo que el juego tiene que ofrecer.

Sword Art Online: Fatal Bullet – Dissonance of the Nexus introducirá a los jugadores a nuevos personajes como Eiji, Yuna, Seven y Sachi, uno de los favoritos. La expansión también llegará con un nuevo mapa conocido como White Frontier, nuevas aventuras, vestuarios y más.

Vía: Bandai Namco Entertainment