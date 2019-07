‘Tenki no Ko’ supera a ‘your name’ en su estreno

La nueva película de Makoto Shinkai, Tenki no Ko – Weathering with You, recaudó alrededor de 15 millones de dólares en su primer fin de semana en exhibición. Con este estreno superó el récord de su antecesora, your name.

La historia gira en torno a Hodaka, un chico que deja su casa en una isla remota para vivir en Tokio. Sin embargo, las cosas no resultan como lo esperaba. Los días siempre lluviosos le hacen sentir que no tiene futuro y vive sus días en soledad, escribiendo para una revista de ocultismo. Un día Hodaka conoce a Hina, una chica alegre y voluntariosa que tiene una habilidad sobrenatural: el poder de detener la lluvia.

Makoto Shinkai aparece acreditado como director, autor original y guionista. A él se unen Masayoshi Tanaka, diseñador de personajes de anohana, Atsushi Tamura (Mobile Suit Gundam: The Origin) y Hiroshi Takiguchi (Kotonoha no Niwa) como director de arte. Al igual que en your name, RADWIMPS compuso el soundtrack.

Además de Weathering with You, el director es conocido por su trabajo en cintas como your name, Kotonoha no Niwa y 5 Centimeters per Second, que le han valido reconocimiento tanto en su país como en el extranjero. Su nueva película ya tiene fechas confirmadas de estreno en varios países.

En cines seleccionados, la proyección de Tenki no Ko va precedida del cortometraje animado Soba he.

