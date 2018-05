Nuevo trailer de la película animada The Death of Superman

Warner Bros. Home Entertainment lanzó el primer trailer oficial de la película animada The Death of Superman. Primera parte del ciclo “Death and Return of Superman“. que se estrenará en el verano de este 2018.

El video nos emocionó como niños.

Sinopsis – The Death of Superman

Cuando un enorme monstruo surge de algún lugar de las profundidades. Y comienza un alboroto son control. La Liga de la Justicia es llamada para detenerlo. Pero al parecer solo Superman es capaz de pelear con semejante amenaza, a la que llamaron Doomsday. Luchando en todo Estados Unidos, los dos se estancan cuando llegan al corazón de Metrópolis. Después de muchos golpes, Superman finalmente termina la amenaza de Doomsday. Mientras lanza su último golpe y se derrumba para siempre.

Lo vimos en: Comicbook