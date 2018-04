The First Purge muestra su primer trailer

The First Purge el día que todo cambió

Universal Pictures liberó el primer trailer de la película The First Purge. Precuela de la saga The Purge. Un triller donde se muestra una visión distópica de Estados Unidos. Esta es la cuarta película dentro de la saga.

La película se estrena el próximo 4 de Julio en cines de Estados Unidos.

The Purge – Sinopsis

Todos los movimientos políticos han sido cerrados por el gobierno y el control está bajo un estricto régimen totalitario. Sin embargo, la tasa de desempleo y la delincuencia se ha reducido a sólo el 1% y la economía es la más alta de todos los tiempos. Después de la enmienda constitucional número 28 ratificada en 2017, se crea La Purga anual. La purga es un evento que ocurre cada año desde las 7:00 PM del 21 de marzo hasta las 7:00 AM del 22 de marzo. Durante ese tiempo, todo delito conocido es legal, y todos los servicios (policía, bomberos y hospitales) están cerrados. Esto actúa como una catarsis para los ciudadanos, pero en realidad, se utiliza como método artificial de control poblacional. en el que las personas más pobres y sin hogar son eliminadas.

La purga sólo tiene dos reglas: La primera es que durante ésta, los funcionarios del gobierno de “rango 10” o superior poseen total inmunidad. La segunda, es que el uso de las armas por encima de “Clase 4” (por ejemplo, armas de destrucción masiva) están prohibidas, lo que significa que los dispositivos destructivos y materiales explosivos están excluidos de La Purga. La persona que no siga las reglas de la purga será ejecutado.

Durante la purga, las personas compran los artículos necesarios o se atrincheran en sus casas. Los edificios grandes son, generalmente, supervisados por el propietario, quien cierra el edificio, las entradas y las salidas. Las casas residenciales de clase alta y los distritos financieros están, por lo general, a salvo de los alborotos violentos.