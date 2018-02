The Garden of Sinners llega a Crunchyroll

Al fin podremos ver The Garden of Sinners

Crunchyroll anunció que la serie de películas Kara no Kyōkai (The Garden of Sinners) llegará a su catálogo el día de hoy. Las 10 películas están disponibles para todos los usuarios de la plataforma. aunque solo están en idioma inglés.

Sinopsis :

Kara no Kyōkai sigue la historia de Shiki Ryōgi, una adolescente criada como cazadora de demonios. Ella adquirió la habilidad “Mystic Eyes of Death Perception” después de sobrevivir a un accidente fatal. También narra los inquebrantables esfuerzos de Mikiya Kokutō para acercarse a ella cuando aún eran estudiantes de secundaria. Además de sus aventuras al tratar con casos sobrenaturales como investigadores de la agencia de detectives de Tōko Aozaki, Garan no Dou.