Reseña: The Inpatient, la precuela de Until Dawn.

PlayStation VR y The Inpatient, el horror en VR

Si eres de las pocas personas de Latinoamérica que cuenta con un PlayStation VR. Y no sabes que juegos hay disponibles para esta plataforma. Te alegrará saber que hay un juego del cual te puedes hacer y que te mantendrá al filo de tu sofá por un buen rato. Te hablamos del juego The Inpatient.

The Inpatient es un juego de terror que llega de forma exclusiva a PlayStation 4. Es desarrollado por el estudio Supermassive Games.

The Inpatient es el tercer juego en la saga “Unitl Dawn”. Se presenta como una precuela original del mismo. Gracias al empeño que le ha dado el equipo de desarrollo a esta entrega. Se siente como un título con una personalidad totalmente diferente a la de sus antecesores. Until Dawn es un “Survival horror” y Rush of Blood un juego de disparos que impresionaba gracias a la realidad virtual.

En este título Supermassive Game apuesta por la narrativa más que otra cosa. Incluso el gameplay en donde el jugador pasa prácticamente a tener el papel de espectador. En una historia que nos pone en los zapatos de un interno del manicomio de Blackwood. Con la intención de poder recuperar nuestras memorias mientras hacemos frente a diversas situaciones de pánico. Donde pasamos más tiempo respondiendo y eligiendo respuestas a preguntas que se nos harán en el juego. Además de caminar por ahí, iluminar con nuestra linterna y poder interactuar con algunos objetos mediante los mandos de la PlayStation 4.

Todas las respuestas que demos serán las que determinen hacía que punto va la historia. Todo esto mediante el reconocimiento de voz implementado en el juego mediante el micrófono del Playstation VR. Que funcion a la perfección ya sea que se juegue en español o en inglés.

Durante esta experiencia también tendremos una tarea. Adquirir todos los recuerdos que están esparcidos por el sanatorio. Dependiendo que hayamos respondido a la serie de preguntas que se nos hacen a lo largo del juego. Serán el final que veamos dando alusión al efecto mariposa.

La ambientación es muy buena ya que gracias a los gráficos desplegados. Todo luce muy real en este centro psiquiátrico de 1952. Buenos efectos de iluminación, lo sobrio de los acabados de los lugares y algunos sonidos en los escenarios. Todo mantiene alerta por si algún susto se esconde a la vuelta de la esquina.

Lo malo de todo esto es que el título se vuelve repetitivo con algunas acciones. Y tal vez vayamos perdiendo el interés poco a poco.

Sin duda alguna Supermassive poco a poco comienza a dominar este genero de juegos de suspenso y horror en VR. Aunque ni Until Dawn o The Inpatient llegan a superar a Capcom y Resident Evil 7. Que sigue como el mejor juego de PlayStation VR hasta la fecha. Aún así no dejamos de recomendar este buen intento de un juego del que si eres fan de las historias y narrativas profundas no debes dejar de checar.