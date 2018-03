The Irregular at Magic High School se acerca al climax

The Irregular at Magic High School está cerca de su final

Dengeki Bunko anunció que pronto estará disponible el volúmen 25 de la novela The Irregular at Magic High School. Además reporta que la historia está cerca del clímax. El volúmen estará disponible el próximo 10 de Abril.

La historia es escrita por Tsutomu Sato e ilustrada por Kana Ishida, desde el año 2008.

La novela cuenta con una adaptación animada de 25 episodios. Disponible en los servicios de Crunchyroll y Netflix.

La historia se ubica en un mundo donde existe la magia, pero en vez de usar conjuros y hechizos, los usuarios de magia realizan hechizos con los dispositivos CAD. Los CAD son infundidos con Psions del usuario, que activa el dispositivo y construye el ritual de magia.

Además esta la película The irregular at magic high school The Movie: The Girl Who Summons the Stars. Que llegó a México y varios países de Latinoamérica en 2017.

