The King of Fighters llegará a tu smartphone | #VG

SNK Corporation junto a Victor Entertainment lanzaron un sitio web en donde revelaron que están trabajando en el desarrollo de un juego spin off de la franquicia The King of Fighters para smartphone.

Este spin off está dirigido hacia las mujeres. La temática es una «aventura de amor», un juego del estilo otome (de citas). Se espera que el juego sea lanzado en el verano, además de que será free to play, con la opción de hacer micro transacciones dentro del juego. El juego es solo una parte de un proyecto multimedia, aunque aún no hay más detalles.

Así como otros juegos otome, el personaje que controlarán los jugadores no tendrá voz, y podrá ser nombrado al gusto del usuario.

Dentro de la historia del juego, nuestro personaje se encuentra en una situación complicada ya que pierde tanto su trabajo como su departamento. Después encuentra trabajo en un gimnasio como entrenadora para los personajes que participan en el torneo The King of Fighters.

Lo vimos en: ANN