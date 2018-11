VG | The Quiet Man ya esta disponible

The Quiet Man es el más reciente título de Square Enix, anunciado el pasado #E3 y ya se encuentra disponible exclusivamente en formato digital para PS4 y Steam por $14.99 USD.

The Quiet Man lleva a los jugadores a un lugar más allá del sonido para entregar una historia que te atrapará con una experiencia cinemática llena de acción. En una historia que sucede durante una noche, los jugadores tomarán el papel del protagonista sordo, Dane mientras pelea para descubrir los motivos detrás el secuestro de la cantante Lala, orquestado por un misterioso hombre enmascarado.

En este video titulado “Who is the Quiet Man? ” se revela el concepto base y parte del proceso de desarrollo del juego de la mano de varios miembros del equipo internacional de desarrolladores con un vistazo a fondo con la creación del juego y su concepción inicial, el importante proceso de dirección del sonido único y la creación de una experiencia “sin sonido” y las escenas full-motion que dan vida al mundo de The Quiet Man.

El estelar equipo de desarrollo combina cinemáticas con la adrenalina del combate con un CG realista y diversas disciplinas, entre los que se encuentran: the Human Head Studios (Lost Within, Prey, Rune), Tatsuro Koike director de acción de Yakuza y el famoso equipo de escritores de comics de Man of Action Entertainment (BEN 10, Marvel’s Ultimate Spider-Man, MegaMan: Fully Charged), Danny Gong como consultor de lenguaje de señas y la talentosa artista ganadora del Grammy, Imogen Heap, quién utiliza su talento para crear e interpretar el tema y canción original “The Quiet”.

Aquellos que compren su juego con limite hasta el 15 de Noviembre a través de la PlayStation Store recibirán el juego base, un tema dinámico para el su cuenta y un set de ocho avatares de PSNetwork.

Además, un parche gratuito estará disponible una semana después con el título The Quiet Man – Answered, este parche ofrecerá respuestas a algunos de los misterios que envuelven esta nueva historia al proveer la posibilidad de dar una segunda vuelta al juego con sonido y voces.